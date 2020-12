PF evita fuga após furto de homem que teria furtado bar no Aeroporto Internacional Tancredo Neves

Belo Horizonte/MG – No sábado, 19/12, a Polícia Federal atuou para impedir a fuga de um homem que teria furtado um bar no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins/MG.

O homem, de 25 anos e natural de Governador Valadares/MG, teria furtado um bar localizado na sala de embarque do aeroporto, área sob atuação da Polícia Federal, que procedeu à retirada do passageiro de aeronave que voaria para Campinas/SP, com destino final nos Estados Unidos. Dentro de sua bagagem de mão, foram encontradas duas garrafas de bebida, que teriam sido subtraídas do bar. A Polícia Federal encaminhou o homem para a Polícia Civil para lavratura da prisão em flagrante por furto.

Seguindo todos os protocolos de cuidados do Ministério da Saúde em face da pandemia do Covid-19, a Polícia Federal continua trabalhando.

