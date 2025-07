PF estréia tecnologia de ponta para detecção de drones durante Cúpula do BRICS

Rio de Janeiro/RJ. Como parte do plano de segurança para a Cúpula do BRICS, a Polícia Federal passa a utilizar, pela primeira vez, um equipamento de última geração capaz de detectar drones e demais RPAs (aeronaves remotamente pilotadas) que tentem sobrevoar áreas restritas do evento.

O novo sistema tem como principal objetivo impedir que drones não autorizados comprometam a segurança do espaço aéreo, atuando de forma preventiva contra eventuais ameaças.

A iniciativa faz parte das ações integradas de proteção aos chefes de Estado e demais delegações internacionais presentes no encontro, e visa também garantir a segurança da população e o bom andamento das atividades oficiais previstas durante os dias do evento no Rio de Janeiro.

Coordenação e integração

Sob coordenação da Polícia Federal, a execução dessas ações conta com o GSI/RJ, que orienta operações com drones no âmbito estadual; o Comando Militar do Leste, que fornece jammers e compartilha dados operacionais; o DECEA, responsável por controlar o espaço aéreo e autorizar voos de drones via SARPAS; e o Batalhão de Combate Aéreo dos Fuzileiros Navais, que atua na coordenação do uso de drones militares.

Além disso, outras entidades como ANATEL, ANAC, Ministério da Defesa e MAPA também possuem competências regulatórias sobre o uso de Aeronaves Não Tripuladas.

