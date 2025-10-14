PF erradica cerca de 44 mil pés de maconha na Paraíba

Patos/PB. Nesta terça-feira (14/10), a Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar da Paraíba, por meio do Grupamento Especial de Operações em Área de Caatinga (GEOsAC), deflagrou a operação Terra Protegida em combate ao tráfico de drogas no município de Livramento/PB. Durante a operação, foram localizados e erradicados cerca de 44 mil pés de maconha, além de equipamentos utilizados no plantio e no beneficiamento da droga.

A ação é fruto de intenso trabalho investigativo, somado à utilização de aparato tecnológico de sensoriamento remoto via satélite, que permitiu identificar e desmantelar uma estrutura criminosa voltada ao cultivo e distribuição de entorpecentes. O resultado representa um duro golpe na cadeia produtiva do tráfico de drogas, com impacto direto na base financeira de organizações criminosas que atuam na região.

A operação representa mais um passo no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade violenta associada a essa atividade ilícita no sertão paraibano, reforçando o compromisso das forças de segurança com a proteção da sociedade.

Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba

Fonte: Polícia Federal