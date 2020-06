PF entregou cerca de 2 toneladas de alimentos à comunidade carente no Ceará

.

Fortaleza/CE- A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (2/6), na sede da PF no Ceará, a entrega de 200 cestas básicas, cerca de 2 toneladas de alimentos. A ação faz parte da Campanha PF Solidária, que teve por objetivo arrecadar alimentos e material de limpeza para famílias de vulnerabilidade social.

A doação foi entregue à comunidade Aldacir Barbosa, vizinha à Superintendência Regional da PF no Ceará, onde o Grupo de Prevenção ao uso Indevido de Drogas-GPRED realiza ações de inclusão social.

A campanha foi promovida pelos servidores e colaboradores, com o apoio das entidades de classe, para auxiliar as famílias que necessitam de ajuda para a manutenção dos seus lares, em razão da pandemia do novo Coronavírus.

Essa é a segunda entrega de donativos feita pela Policia Federal no Ceará. Em 22 de abril, a Comunidade Planalto Universo (CARANDIRU) recebeu 200 cestas básica de alimentos (2 toneladas).

