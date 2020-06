PF, em uma das etapas da Operação Muçambê 2, erradica 146,3 mil pés de maconha em PE

.

Salgueiro/PE – A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, PMPE e Corpo de Bombeiros de Pernambuco, realizou entre os dias 02 a 07 de junho, uma das etapas da Operação Muçambê 2. Nessa etapa foram erradicados 146,3 mil pés de maconha, localizados em 48 roças na região de Cabrobó e Belém de São Francisco, no Sertão de Pernambuco.

As ações ocorreram de forma integrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior da Polícia Militar (BEPI-PM) e o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Se colhidas, as plantas poderiam produzir 48,7 toneladas de maconha pronta para o consumo. Participaram das ações 39 integrantes da PRF, 20 da PF, 13 do BEPI-PM e 01 do CBM. Foram utilizadas 19 viaturas, um caminhão tanque, uma van e um helicóptero.

Durante o mesmo período a Polícia Rodoviária Federal realizou ações de combate ao crime nas rodovias federais do Sertão, sendo fiscalizados 259 veículos e 256 pessoas, apreendidos 81,5 Kg de maconha embalada, dois carros roubados e R$1.142,00. Ao todo, segundo informações da PRF, onze pessoas foram detidas pelos crimes de tráfico de drogas e receptação de veículo roubado.

As ações de erradicação vêm sendo intensificadas na região, tendo em vista que o período de chuvas contribui para o aumento na produção da droga. A operação Muçambê 2 foi iniciada em 31/3/2020 e permaneceu ativa durante todo o período da pandemia, sem recuar em momento algum, sendo responsável pela erradicação total de 295.647 pés de maconha, suficientes para a produção de 98,5 toneladas de maconha para comercialização.

