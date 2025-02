PF, em operação conjunta, prende foragido envolvido em ataque a agentes no Rio Grande do Norte

Natal/RN. Em uma operação conjunta realizada neste sábado (22/2), as Forças de Segurança do Rio Grande do Norte – Polícia Federal (PF), Receita Federal (RFB), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil (PC/RN) – com apoio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP/MG), prenderam um foragido da Justiça e integrante de organização criminosa.

Ele estava foragido desde 18/9/24, quando participou de uma tentativa de homicídio contra policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) e servidores da Receita Federal. Na ocasião, ele e o líder da organização criminosa escoltavam uma carga de cigarros contrabandeados e abriram fogo contra os agentes, na tentativa de assegurar o êxito da empreitada criminosa.

Após os trâmites legais, o preso será transferido para o Rio Grande do Norte. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça Federal do RN.

A operação reforça o compromisso das forças de segurança na repressão ao crime organizado e na responsabilização de seus integrantes.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte

Fone: (84) 3204.5588

e-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal