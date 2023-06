PF, em conjunto com a Polícia Civil e Militar, apreende veículo com cigarros contrabandeados no PR

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal, em ação conjunta com as polícias Civil e Militar, apreendeu na noite desta quarta-feira (31/05), um veículo carregado com caixas de cigarros estrangeiros contrabandeados do Paraguai.

Durante patrulhamento, policiais se depararam com o veículo transitando em uma estrada rural em alta velocidade, no período noturno. Ao realizar a abordagem, o condutor não acatou a ordem de parada e fugiu, abandonando o veículo em uma plantação local.

No interior do veículo foram encontradas 100 caixas de cigarros estrangeiros contrabandeados, que foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

Fonte: Polícia Federal