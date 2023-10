PF em atuação na FICCO/MT recupera veículos furtados

Cuiabá/MT – Uma operação conjunta entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MT), o 17º Batalhão de Polícia Militar de Mirassol D’Oeste e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) resultou na recuperação de sete veículos que haviam sido furtados/roubados e que seriam levados para a Bolívia.

Após trabalho de inteligência realizado pelas forças de segurança pública, foram recuperados seis veículos, tipo caminhonete, e um caminhão que foram subtraídos durante o feriado de 12 de outubro.

As apreensões ocorreram nos municípios mato-grossenses de Mirassol D’ Oeste, Lambari D’ Oeste, Araputanga, São José dos Quatro Marcos e região de Vila Cardoso, localizados em área de fronteira, e tinham como destino receptadores na Bolívia.

Os levantamentos iniciais indicam que quatro dessas caminhonetes foram roubadas em Cuiabá/MT e outra no estado do Pará. Já o caminhão e uma outra caminhonete foram objeto de furto na cidade de Tangará da Serra/MT.

Os veículos recuperados foram submetidos à perícia e, tendo sido constatado que não houve alteração dos sinais de identificação, os proprietários serão contatados para a devolução dos bens.

O trabalho intensivo para a recuperação de veículos visa impactar no número de ocorrências de roubo/furto verificadas durante o primeiro semestre do ano de 2023. Os trabalhos estão sendo realizados de forma integrada entre os órgãos de segurança pública, com troca de informações e alinhamento de atuações com o objetivo de recuperar veículos e obter elementos de prova que possam identificar não só os autores do roubo/furto, mas também os receptadores.

Comunicação Social da PF no Mato Grosso

Contato: (65) 99284-8987 / (65) 3927-9410

Fonte: Polícia Federal