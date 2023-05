PF em ação conjunta com COPE e BPFron apreendem uma tonelada de drogas no Lago de Itaipu.

Foz do Iguaçu/PR – Nesta segunda-feira (15/5), a Polícia Federal em ação integrada com o COPE e o BPFron, apreenderam uma embarcação carregada com diversos fardos de maconha trazidos do Paraguai pelo lago de Itaipu.

Os policiais realizavam um patrulhamento embarcado, no distrito de Santa Helena/PR, quando avistaram um barco fazendo a travessia irregular para o lado brasileiro.

Ao se aproximar e ordenar a parada para fiscalização, o condutor empreendeu fuga abandonando a embarcação em uma barranca do lado brasileiro. Os policiais, após vistoriarem a embarcação, encontraram diversos fardos no interior contendo cerca de uma tonelada de maconha.

A embarcação e os entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a adoção das medidas legais cabíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

Fonte: Polícia Federal