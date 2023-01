PF em ação conjunta com BPFRON, COPE e BOPE apreende embarcação com 100 caixas de cigarros contrabandeados no Lago de Itaipu

Foz do Iguaçu/PR – Policiais federais em ação conjunta com o BPFRON, COPE e BOPE, apreenderam, no início da manhã de sábado, (7/1), uma embarcação contendo 100 caixas de cigarros estrangeiros contrabandeados vindos do Paraguai.

Os policiais avistaram uma embarcação fazendo a travessia irregular no lago de Itaipu, na região de Missal/PR, e abordaram. O condutor fugiu ao atracar em um porto clandestino, não sendo localizado posteriormente.

A embarcação foi encaminhada para a Receita Federal para a adoção das medidas cabíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

CS/PF/Foz

[email protected]

Disque-Denúncia

(45) 99116-8691 (telefone/Whatsapp)