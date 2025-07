PF, em ação conjunta com as Polícias Civil e Militar, apreende drogas no Rio Paraná

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com as Polícias Civil e Militar do Paraná, apreendeu um carregamento de entorpecentes nas margens do Rio Paraná, na noite desta sexta-feira (18/7), em Foz do Iguaçu.

Após identificar uma embarcação realizando a travessia, as equipes policiais se deslocaram para a região onde ocorreu o transbordo dos fardos. No local, em meio à mata ciliar, foram encontrados cerca de 122 kg de maconha.

Um homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos cabíveis. Ele poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: Polícia Federal