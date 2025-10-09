PF, em ação conjunta com a PM/PR, apreende embarcação com quase 290 kg de maconha no Rio Paraná

Foz do Iguaçu/PR. Ação integrada entre a Polícia Federal e a Polícia Militar resultou, na madrugada desta quinta-feira (9/10), na apreensão de uma embarcação carregada com 287,5 quilos de maconha prensada, nas margens do Rio Paraná, em Foz do Iguaçu.

A ocorrência foi registrada por volta das 4h, na região do Jupira. Durante patrulhamento de rotina na área de fronteira, os agentes identificaram uma embarcação em deslocamento suspeito, vinda da margem paraguaia em direção ao território brasileiro.

Ao perceber a aproximação da embarcação policial, o condutor abandonou o barco e fugiu em direção à mata.

No interior da embarcação, foram localizados oito fardos de maconha prensada, totalizando 287,5 quilos da substância entorpecente. O barco de alumínio, equipado com motor de 15HP, também foi apreendido.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos legais. A ação reforça a atuação integrada das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico de drogas e aos crimes transfronteiriços na região da tríplice fronteira.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

[email protected]

@pffoz

Fonte: Polícia Federal