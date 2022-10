PF, em ação conjunta com a PC/PR, apreende embarcação com diversos fardos de maconha

Foz do Iguaçu/PR – Na tarde de ontem (10/10), no Lago de Itaipu/PR, policiais federais, em ação conjunta com o Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) da Policia Civil/PR, efetuaram a apreensão de uma embarcação motorizada, vinda do Paraguai, transportando diversos fardos de maconha.

Os policiais realizavam patrulhamento na região de Vila Celeste, distrito de Santa Helena/PR, quando identificaram uma embarcação motorizada efetuando a travessia para as margens brasileiras. Ao ver a polícia se aproximar, o condutor empreendeu fuga, atracando em um porto clandestino e correndo pela mata ciliar local.

Dentro da embarcação foram encontrados diversos fardos de droga, totalizando cerca de 96 quilos de maconha.

A embarcação e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a adoção das medidas legais .

