PF, em ação conjunta, apreende nova embarcação

Belo Horizonte/MG – A Polícia Federal deflagrou no sábado, 4/7, a Operação Êxodo 22:1-4, para combater posse irregular de animais e peculato. Um homem, que subtraiu materiais do Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA (CETAS), foi preso em flagrante em Belo Horizonte.

As investigações tiveram início em junho deste ano após comunicação oficial do IBAMA e identificaram que o preso fora contratado pelo Instituto para cuidar das aves apreendidas em fiscalizações e depositadas no CETAS.

A Polícia Federal representou por quatro mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 9ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte e cumpridos nesta capital, quando se flagraram os crimes. Com o homem, havia diversos materiais pertencentes ao IBAMA: gaiolas, chocadeiras, alçapão, sacos de ração, instrumentos de limpeza e frutas; que se tornaram objeto de apreensão. Além disso, na residência dele, foram apreendidos seis animais silvestres (passeriformes e papagaios), para os quais o preso carecia de autorização do Instituto para possuir.

As investigações continuam, para apurar se o investigado subtraía aves do CETAS.

O homem foi encaminhado para o CERESP Gameleira, onde permanecerá à disposição da Justiça. Se condenado, poderá cumprir até 13 anos de prisão.

Seguindo todos os protocolos de cuidados do Ministério da Saúde em face da pandemia do Covid-19, a Polícia Federal continua trabalhando para a manutenção da lei e da ordem, preservando o estado democrático de direito.

