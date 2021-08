PF, em ação conjunta, apreende mercadorias contrabandeadas em São Miguel do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR – Na quinta-feira (19/8), policiais federais, em ação conjunta com policiais do BPFron, no âmbito da Operação Hórus, apreenderam um veículo carregado com diversos volumes de mercadorias contrabandeadas quando este transitava pelas ruas da zona rural da cidade de São Miguel do Iguaçu/PR.

Na abordagem ao veículo, foram encontrados um homem e uma mulher, que posteriormente foram encaminhados, junto com toda a mercadoria apreendida, para a Receita Federal.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu