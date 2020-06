PF, em ação conjunta, apreende mais um caminhão carregado com cigarros contrabandeados

.

Rio de Janeiro/RJ – A Polícia Federal prendeu, na manhã de hoje, 18/06, um cidadão sul africano, de 39 anos, foragido e acusado de ter assassinado a facadas sua ex-companheira.

O caso atingiu grande repercussão e importância em virtude do fato do sul-africano já ter sido preso, no Brasil, em 2013, por uso de documento falso e tentativa de suborno a equipe de Policias Federais no momento de sua prisão. O Mandado de Prisão para fins de Extradição foi cumprido em 2014, com o estrangeiro já preso. Mais tarde, em 2016, foi posto em liberdade, o que gerou repercussões negativas junto a autoridades sul-africanas.

A partir daí, a equipe de policias federais da representação da INTERPOL da Superintendência da PF no Rio de Janeiro, com apoio operacional e logístico do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) e colaboração da Adidância da PF na África do Sul, passou a realizar buscas, e acabou por capturar o fugitivo, em uma comunidade de Bangu, Zona Oeste do Rio.

A extradição já foi deferida pelo Supremo Tribunal Federal e a PF irá comunicar a prisão ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e ao Ministério das Relações Exteriores para que efetivem as tratativas objetivando a entrega do preso para as autoridades sul-africanas.

