PF em ação conjunta apreende mais de 7 mil pacotes de cigarros contrabandeados

Fortaleza/CE – A Polícia Federal em conjunto com a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Coin/SSPDS), além do Comando Tático Motorizado (Cotam) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), realizou na tarde desta quarta-feira (8/2) apreensão de 7.255 pacotes de cigarros de origem estrangeira, em um galpão no bairro Timbó, no município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza.

A ação policial resultou na prisão em flagrante de quatro homens, sendo dois policiais militares da reserva.

Além dos cigarros, foram apreendidos também R$ 6.570, duas pistolas de calibres .40 e .45 e uma espingarda de pressão.

Os presos foram encaminhados à sede da Superintendente Regional da Polícia Federal em Ceará e encontram-se à disposição da Justiça Federal.

O crime de contrabando prevê penas de reclusão de até cinco anos. As diligências continuam para apreensão de outra carga de cigarros pertencentes aos indivíduos presos em flagrante.

