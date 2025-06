PF em ação conjunta apreende cerca de 450 kg de cocaína em Alto Garças/MT

Cuiabá/MT. Em uma operação conjunta realizada nesta sexta-feira (27/6), a Polícia Federal, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), o Batalhão de Operações Especiais (Bope), a Polícia Militar Ambiental e a Polícia Militar de Alto Garças apreenderam aproximadamente 450 quilos de cocaína no município de Alto Garças/MT.

A ação teve início a partir de informações repassadas às Forças de Segurança envolvidas, indicando que um caminhão, carregado com grãos, estaria sendo utilizado para o transporte de entorpecentes. Após análise e cruzamento de dados, foi planejada e desencadeada a operação que resultou na apreensão da droga.

Durante a abordagem, com o apoio do canil, foram localizados vários fardos contendo substância análoga à cocaína, escondidos em um fundo falso do caminhão.

Um casal foi preso em flagrante. Ambos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Rondonópolis/MT, onde permanecerão à disposição da Justiça.

As investigações e ações de combate ao tráfico de drogas continuam, com foco na prisão de lideranças criminosas, na descapitalização patrimonial e na desarticulação de organizações envolvidas com o crime.





