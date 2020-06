PF, em ação conjunta, apreende cerca de 300 kg de maconha

.

Santa Cruz do Sul/RS – A Polícia Federal cumpre, neste sábado (20/6), um mandado de prisão temporária e um de busca e apreensão em Rio Pardo, no âmbito da Operação Camilo.

A análise do material apreendido pela Força-Tarefa no cumprimento dos mandados de busca no dia da deflagração da Operação Camilo e diligências realizadas identificaram uma mulher que atuava pela organização criminosa no transporte dos valores recebidos ilegalmente por servidores públicos.

A Operação Camilo foi deflagrada no dia 27 de maio por Força-Tarefa formada pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Ministério Público Federal e Ministério Público do Rio Grande do Sul.

A investigação apura crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção passiva, organização criminosa, ocultação de bens, crime de responsabilidade e desobediência.

O prejuízo estimado que está sob suspeita, até o momento, é de R$ 15 milhões em recursos da saúde repassados pela União e pelo estado do Rio Grande do Sul a uma Organização Social.

