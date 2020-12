PF efetiva extradição de brasileiro acusado de homicídio em 2014, no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ – Na quarta-feira, 16/12, policiais federais efetivaram a extradição ativa de um cidadão brasileiro, de Madri/Espanha para o Rio de Janeiro/RJ.

O brasileiro, que se encontrava foragido desde 2015, é acusado, juntamente com o irmão, de assassinar um cidadão iraniano em 2014, no Rio de Janeiro.

A extradição foi possível após investigações que culminaram na localização do foragido na Espanha, com a publicação da Difusão Vermelha no Sistema INTERPOL – I24/7.

Os policiais federais desembarcaram no Aeroporto do Galeão conduzindo o extraditado, que ficará no sistema prisional do Rio de Janeiro à disposição da Justiça Estadual.

