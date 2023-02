PF e SENAD/PY recuperam viatura e arma roubadas

Ponta Porã/MS – Na noite de sábado, (04/2), um policial federal foi vítima de roubo, em Ponta Porã/MS.

O policial federal foi abordado por dois homens armados, que pediram a chave do veículo descaracterizado da Polícia Federal e levaram sua arma funcional em seguida. Durante toda a ação, o policial esteve sob a mira de duas armas de fogo.

Todas as forças de segurança do estado do Mato Grosso do Sul, tais como Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), Exército brasileiro, Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Polícia Rodoviária Federal foram mobilizadas para reforçar o policiamento na área de fronteira. As ações conjuntas também contaram com o apoio da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai – SENAD e da Polícia Nacional do Paraguai – PNP.

Após informações de inteligência, na tarde desta segunda feira (06/2), a viatura e a arma foram localizadas em uma estrada de chão, no Paraguai.

A investigação sobre o roubo prossegue e está sendo realizada pela Polícia Federal, com o auxílio de outras forças policiais, em busca de prender os responsáveis pelo crime.

Os criminosos poderão responder pelo crime de roubo qualificado, em que a pena poderá chegar a até 10 anos de prisão, podendo aumentar até 2/3 (dois terços).

