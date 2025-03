PF E SENAD/PY dão início à 48ª fase da Operação Nova Aliança

Assunção/PARAGUAI. A Polícia Federal, em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD/PY) e com o apoio da Força Tarefa Conjunta e do Ministério Público Paraguaio, iniciou hoje, 10/3, a 48ª fase da Operação Nova Aliança, maior operação policial em cooperação internacional de que se tem registro no mundo.

O objetivo da Operação Nova Aliança é a erradicação de plantios ilícitos de Cannabis em território Paraguaio. Em um simples comparativo, segundo a UNODC aproximadamente 5.000 toneladas de maconha são apreendidas em mais de 1.000.000 de operações policiais, e a Nova Aliança alcança números semelhantes a cada seis operações realizadas.

No ano de 2024, nas 6 etapas realizadas, a Operação Nova Aliança erradicou quase 4.500 toneladas da droga, aproximadamente 90% do que se apreende anualmente em operações policiais realizadas em todo o planeta, de acordo com os dados da própria UNODC.

Estima-se que aproximadamente 70% da produção anual de maconha no Paraguai ocorra no primeiro semestre, devido às condições climáticas favoráveis da região de plantio, nesse contexto, as operações de erradicação realizadas nesse período tendem a apresentar resultados mais eficazes.

Esta fase da operação ocorrerá em área de fronteira do Brasil com o departamento de Amambay/Paraguai, conhecido por ocultar grandes cultivos ilícitos de maconha. A erradicação ocorre também em reservas naturais e regiões onde habitam comunidades indígenas, coibindo também crimes ambientais conexos e contra os povos originários daquela região.

