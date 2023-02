PF e RFB apreendem 90 kg de cocaína no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza/CE

Fortaleza/CE – A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam na tarde desta terça-feira (7/2) 90 kg de cocaína que estava ocultada em bolsas femininas, durante fiscalização no Aeroporto de Fortaleza. A ação teve a participação dos cães detectores de drogas, que atuaram no Terminal de Cargas (TECA) do Aeroporto, na capital cearense.

A carga tinha como destino o continente africano – Costa do Marfim – sendo despachada em Fortaleza. Os exames preliminares confirmaram que de fato era cocaína que estava escondida entre as bagagens.

A substância foi encaminhada para a Superintendência Regional da Polícia Federal. Não houve prisão, e a PF continuará a investigação das circunstâncias do crime em Inquérito Policial. Os envolvidos poderão responder por tráfico internacional de drogas, crime com penas de até 25 anos de reclusão.

