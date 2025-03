PF e RF fecham depósito ilegal de produtos descaminhados e comercializados no Paraná

Foz do Iguaçu/PR. Nesta segunda-feira (17/3), a Polícia Federal e a Receita Federal fecharam um depósito ilegal de produtos importados do Paraguai sem as devidas documentações fiscais. As mercadorias eram comercializadas pela internet e entregues em Foz do Iguaçu/PR. Uma mulher foi presa em flagrante.

O local era utilizado como entreposto comercial, onde eram depositadas as mercadorias estrangeiras, trazidas do Paraguai, embaladas e encaminhadas aos clientes que compraram por meio de uma plataforma de vendas on-line. Diversos produtos importados encontrados na residência e no veículo foram apreendidos e levados para a Receita Federal.

Na chegada da equipe de fiscalização, um veículo estava saindo do local com diversas embalagens para entregas, todas envoltas com plásticos pretos com etiquetas de identificação do remetente, além dos destinatários que as adquiriram.

A suspeita foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, onde permanecerá à disposição da Justiça.

