PF e Receita Federal fecham depósito ilegal de vinhos

Foz do Iguaçu/PR – Policiais federais e servidores da Receita Federal localizaram, na tarde desta quarta-feira (18/10), um depósito ilegal de vinhos descaminhados na região próxima a aduana da Ponte Internacional da Amizade, fronteira com o Paraguai, em Foz do Iguaçu.

Após investigações sobre uma das rotas de contrabando e descaminho utilizadas na tríplice fronteira, foi identificado um dos pontos de depósito destes produtos que entram sem a devida documentação fiscal e autorização legal. O local, que abriga a sede de uma empresa de turismo, foi fiscalizado nesta tarde resultando na apreensão de mais de 2.500 garrafas de vinho de diversos rótulos.

Até o momento, a Receita Federal já contabilizou mais de R$ 350.000,00 em valores dos produtos descaminhados que foram apreendidos, com mais de R$ 120.000,00 em tributos evadidos.

As investigações continuam agora para identificar os proprietários da carga apreendida bem como os envolvidos pela sua logística. Qualquer informação pode ser repassada através do nosso disque-denúncia, com garantia de sigilo e anonimato.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

CS/PF/Foz

Fonte: Polícia Federal