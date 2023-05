PF e Receita Federal deflagram ação conjunta

Recife/PE. A Polícia Federal em Pernambuco, com a participação da Receita Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (31/5), a Operação Recôndito, com a finalidade de dar cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 4ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco.

As investigações se iniciaram em abril de 2020, quando foi instaurado um inquérito policial objetivando apurar suposta relação oculta entre um despachante aduaneiro e um servidor da receita federal com atuação no Porto de Suape, com o intuito de mitigar inspeções fiscais em produtos importados/exportados de clientes do referido despachante aduaneiro.

A investigação busca identificar outros envolvidos e confirmar o modus operandi dos suspeitos, consistente na manipulação de inspeções fiscais naquele porto.

Os mandados foram cumpridos simultaneamente em endereços residenciais e comercial localizados nas cidades do Recife/PE e Cabo de Santo Agostinho/PE, e foram empregados aproximadamente 20 policiais federais e 10 Auditores Fiscais e Analistas Tributários da Receita Federal.

Os investigados respondem pelos crimes de descaminho, facilitação descaminho, corrupção ativa e passiva e associação criminosa, cujas penas podem alcançar 23 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal em Pernambuco

Contato: (81) 2137-4076

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal