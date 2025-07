PF e Receita Federal combatem falsificação de produtos em Minas Gerais

Uberlândia/MG. Nesta quarta-feira (2/7), a Polícia Federal e a Receita Federal do Brasil deflagraram a Operação Fiducia em combate a comercialização de produtos de vestuário, acessórios, perfumes e relógios com indícios de falsificação, além da lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

A operação teve como foco duas lojas, onde as investigações identificaram irregularidades como a ausência de notas fiscais de entrada e movimentação financeira incompatível com as compras registradas. Na ocasião, foram apreendidos produtos suspeitos de falsificação, documentos e aparelhos celulares.

As investigações prosseguirão na Justiça para identificar demais envolvidos e tomar as providências cabíveis.

