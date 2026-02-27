PF e Receita Federal apreendem eletrônicos em Cascavel/PR

Cascavel/PR. Na tarde desta quinta-feira (26/2), equipes da Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, realizaram a apreensão de equipamentos eletrônicos no Aeroporto Regional de Cascavel.

Durante fiscalização de rotina na lista de passageiros e bagagens despachadas, os policiais identificaram um volume com peso elevado, o que motivou a inspeção mais detalhada. Na análise aduaneira, foram localizadas 20 máquinas utilizadas para mineração de criptomoedas (bitcoins) no interior da bagagem.

O material tinha como destino a cidade de Manaus e foi apreendido para os procedimentos legais cabíveis. O cidadão e as mercadorias foram encaminhados à Receita Federal para adoção das medidas administrativas pertinentes, não havendo prisão nem necessidade de uso de algemas.

Comunicação Social da Polícia Federal em Cascavel

Fonte: Polícia Federal