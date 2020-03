PF e Receita apreendem drogas em sabonetes e meias

Guaíra/PR – Nesta segunda-feira (9/3), mais uma apreensão foi realizada por equipes que participam da OPERAÇÃO HÓRUS, integrada pela POLÍCIA FEDERAL, COBRA/BPFRON/PMPR, TIGRE/PCPR, BOPE/PMMS, BOPE/COE/PMPR, FORÇA NACIONAL e pelo EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Durante patrulhamento de rotina, policiais desta integração suspeitaram de movimentação suspeita em porto clandestino na região da Salamanca e resolveram realizar aproximação para fiscalização. Ao se aproximar do local, visualizaram embarcação navegando do Paraguai para o Brasil carregada com cigarros e volumes. Na tentativa de abordagem, o envolvido jogou a embarcação contra a mata fechada e fugiu.

No local foram apreendidos uma embarcação de ferro carregada com aproximadamente 20 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai e oito volumes diversos.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra, para lavratura do auto de prisão em flagrante e outros procedimentos de praxe.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131