PF e PRF prendem um homem por tráfico interestadual de drogas em SE

Aracaju/SE- A Polícia Federal apreendeu, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 100 kg de maconha, na manhã deste sábado (13/5), na BR 101, próximo à cidade de São Cristóvão/SE.

O flagrante aconteceu durante operação de barreira policial. A equipe deu ordem de parada a um carro, realizou revista veicular e encontrou, no porta-malas, drogas acondicionadas em caixas com invólucro de fita crepe.

O condutor do veículo relatou aos policiais que havia sido contratado para transportar a droga do Mato Grosso do Sul para Região Nordeste do país.

Diante da situação, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao homem e ele foi encaminhado à Sede da Polícia Federal em Sergipe, em que foi autuado por tráfico interestadual de drogas e encaminhado ao Sistema Penitenciário do Estado.

