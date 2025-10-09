PF e PRF prendem homem em flagrante com 16 kg de drogas no Rio de Janeiro

Macaé/RJ. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, prendeu em flagrante um homem transportando 15 kg de cocaína e 1 kg de maconha, em Silva Jardim/RJ, na última quarta-feira (8/10).

Durante a abordagem, policiais rodoviários localizaram a droga oculta em compartimentos internos do veículo conduzido pelo suspeito. De acordo com as apurações, a droga havia saído do Complexo do Alemão e tinha como destino final comunidades do município de Macaé/RJ.

Diante da situação, o veículo e a droga foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Macaé. Já o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

