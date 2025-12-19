PF e PRF apreendem mais de uma tonelada de cocaína em Goiás e Tocantins

Goiânia/GO. Nesta sexta-feira (19/12), a Polícia Federal em Goiás, em ação coordenada com a Polícia Federal no Tocantins e a Polícia Rodoviária Federal nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão, apreendeu mais de uma tonelada de cocaína durante duas ações simultâneas realizadas em Goiás e no Tocantins.

Após a troca de informações entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, foi possível identificar e localizar dois caminhões que transportavam grande quantidade de entorpecentes. Um dos veículos foi interceptado no município de Nova Crixás/GO, onde foram apreendidos mais de 535 kg de cocaína. O outro caminhão foi abordado em Nova Olinda/TO, com cerca de 480 kg da droga.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos, incluindo financiadores e eventuais destinatários da droga.

Comunicação Social da Polícia Federal em Goiás

Fone: (62) 3240-9607 / (62) 99216-6260

E-mail: [email protected]





Fonte: Polícia Federal