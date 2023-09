PF e PRF apreendem drogas, armas e produtos contrabandeados no PR

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia federal apreendeu, nesta quinta-feira (28/9), peças de um fuzil e carregadores de pistola, cocaína e diversas mercadorias contrabandeadas do Paraguai no interior de um ônibus em Foz do Iguaçu/PR.

O fato se deu durante fiscalização no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Santa Terezinha de Itaipu/PR, quando a equipe policial deu ordem de parada a um ônibus que havia saído da rodoviária internacional de Foz do Iguaçu.

Ao realizar a vistoria interna do ônibus, foi encontrada, sem identificação, uma sacola com diversas peças de um fuzil e dois carregadores de pistola.

Diante da situação, o ônibus e os passageiros foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para averiguação dos fatos. Ao vistoriar novamente o veículo, com apoio de cães farejadores, foram encontrados tabletes de cocaína embaixo de uma das poltronas.

Além disso, diversos produtos eletrônicos contrabandeados do Paraguai, sem a devida documentação fiscal, foram localizados no bagageiro do ônibus e, com isso, encaminhados para a Receita Federal.

Todos os passageiros foram ouvidos para o prosseguimento das investigações a fim de identificar os envolvidos nos delitos.

Fonte: Polícia Federal