PF e PRF apreendem cocaína transportada em caminhão

Campo Grande/MS – A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta, apreenderam neste sábado (6/6), aproximadamente 70 kg de cocaína no trevo da Rodovia BR-262 com a MS-080, próximo à cidade de Rochedo/MS. A droga estava escondida nos estepes de um caminhão que teria saído de Corumbá/MS. Dois homens (motorista e passageiro do veículo) foram presos em flagrante.

A carga ilícita estava acondicionada em tabletes, distribuídos em dois estepes do caminhão, sendo um com 50 kg de cocaína na forma conhecida como “pasta-base”, e outros 20 kg ocultados em um segundo pneu, com a droga sob a forma de cloridrato.

Os presos foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal em Campo Grande/MS e, após os procedimentos legais, encaminhados ao presídio local onde permanecerão à disposição da Justiça.

