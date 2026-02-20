Polícia Federal
PF e PRF apreendem cerca de 54 kg de pasta base de cocaína na Via Dutra/RJ
Rio de Janeiro/RJ. Nesta sexta-feira (20/2), a Polícia Federal prendeu em flagrante o motorista de um caminhão que transportava um carregamento de pasta base de cocaína, em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A ação foi realizada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 227, em Piraí/RJ. As equipes policiais, atuando de forma coordenada, interceptaram um caminhão-trator acoplado a um semirreboque. Durante a fiscalização do veículo de carga, foram localizados aproximadamente 54 kg de pasta base de cocaína, acondicionados em caixas.
As diligências contaram com a participação de policiais federais das Delegacias de Repressão a Drogas do Rio de Janeiro (DRE/RJ) e de São Paulo (DRE/SP), bem como do Grupo de Investigações Sensíveis (GISE/PF/RJ).
O homem, o veículo e o material apreendido foram encaminhados até a Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe. O motorista responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas.
A operação é mais um desdobramento da Missão Redentor II, que consolida a integração das forças de segurança federais na repressão qualificada ao tráfico de drogas. O objetivo principal é a descapitalização das organizações criminosas e o bloqueio de suas rotas logísticas, impedindo que armamentos e entorpecentes cheguem às áreas urbanas conflagradas.
Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro
Contato: (21) 2203-4404
[email protected]
Fonte: Polícia Federal
Governo do Estado amplia investimentos em Vila Pavão com obras, equipamentos e novos repasses
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço estiveram, nesta sexta-feira (20), no município de Vila Pavão,...
Nova Venécia recebe investimentos do Governo do Estado em infraestrutura, educação e desenvolvimento social
Nova Venécia está recebendo um pacote de investimentos do Governo do Estado nas áreas de infraestrutura rural e urbana, educação,...
PF e PRF apreendem cerca de 54 kg de pasta base de cocaína na Via Dutra/RJ
Rio de Janeiro/RJ. Nesta sexta-feira (20/2), a Polícia Federal prendeu em flagrante o motorista de um caminhão que transportava um...
Ex-participante do Ídolos é preso suspeito de matar esposa
Caleb Flynn, que participou do programa Ídolos nos EUA, foi detido em Ohio após a polícia encontrar o corpo da...
Thaila Ayala e Renato Góes curtem temporada em Paris: ‘É lindeza demais’
Thaila Ayala e Renato Góes aproveitaram uma viagem romântica para Paris, na França. Nesta sexta-feira (20), a atriz abriu um...
Penitenciária Agrícola do Espírito Santo retoma projeto de equoterapia após recesso
Após período de recesso, a Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes) retomou as atividades do projeto de Equoterapia, desenvolvido em...
Sefaz exclui empresas do Simples Nacional após identificar irregularidades e aplica autuações no valor de R$ 9 milhões
A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual concluiu auditoria que resultou na exclusão de três empresas de...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Bebê engasgado é salvo por policiais no Balneário de Guriri
Um bebê de apenas três dias de vida foi salvo por policiais militares após se engasgar na tarde de quarta-feira...
Carnaval 2026 | Netto Brito encerra folia e público elogia segurança no Balneário de Guriri
Nesta terça-feira (17), chega ao fim o período carnavalesco na maioria das praias e balneários do Brasil e, na Ilha...
Suspeito de matar irmãos adolescentes em Linhares é preso em São Mateus
Um dos suspeitos de assassinar dois irmãos adolescentes em 2024 foi preso pela Polícia Militar do Espírito Santo no município...
Regional
Motorista de ônibus escolar morre após infarto e acidente no Norte do ES
Um motorista de ônibus escolar da Prefeitura de Fundão morreu após sofrer um infarto fulminante, perder o controle da direção...
Jovem morre após cair de moto em rodovia no Norte do ES
Um jovem de 21 anos morreu após um acidente de moto na ES-421, na zona rural de Conceição da Barra,...
Corpo de jovem é encontrado em represa de Nova Venécia
O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado boiando na represa do Dominguinhos, no bairro São Cristóvão, em...
Estadual
Mais de 76 mil capixabas deixam inadimplência em janeiro
Índice de famílias que estão no vermelho caiu para 33,9% no estado, um recuo de 1,8% em relação a dezembro...
Após o Carnaval, Procon-ES orienta consumidores sobre como registrar reclamações
O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) orienta que consumidores que enfrentaram problemas durante o feriado de...
Espírito Santo recebe primeira remessa da vacina contra dengue do Butantan
O Espírito Santo recebeu, nessa quinta-feira (19), a primeira remessa do imunizante nacional contra a dengue (atenuada), a Butantan-DV, desenvolvida...
Nacional
Casal é morto por inquilino após cobrar 3 meses de aluguel atrasado
Suspeito devia três meses de aluguel, confessou o crime e foi preso. Caso ocorreu em uma cidade com cerca de...
Fim do Carnaval, mas brasileiro tem 9 feriados (e 8 prolongados) em 2026
O Carnaval, que é uma das épocas mais aguardadas pelos brasileiros que desejam folia ou mesmo descansar, acabou, mas a boa...
Homem é morto a facadas e tem pênis arrancado no interior da Bahia; suspeito é preso
Vanderlei Dias Miranda foi morto em povoado na zona rural de Encruzilhada; PM prendeu suspeito de coautoria, que foi levado...
Policial
Polícia Civil prende suspeito em flagrante e apreende arma, munições e drogas durante operação em Aracruz
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e do Centro de...
PCES deflagra operação contra grupo investigado por estelionato e apreende R$ 48 mil em Itapemirim
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Itapemirim, deflagrou, nesta sexta-feira (20), uma operação...
AÇÕES POLICIAIS RESULTAM EM PRISÕES, CUMPRIMENTO DE MANDADO E APREENSÕES DE DROGAS EM GUARAPARI
O 10º Batalhão realizou diversas ações entre os dias 19 e 20 de fevereiro, no município de Guarapari, resultando na...
ENTRETENIMENTO
Bárbara Borges curte viagem romântica à serra do Rio: ‘Eu e água, em comunhão’
A atriz Bárbara Borges encantou os seguidores ao compartilhar um álbum de fotos da viagem que fez para Itatiaia, na...
Luciana Gimenez curte dia de sol em Ipanema após Carnaval: ‘To amando’
Após aproveitar a folia do Carnaval, a apresentadora Luciana Gimenez, de 56 anos, decidiu estender o clima de verão em...
Virginia Fonseca se declara a Vini Jr. após Carnaval no Rio: ‘Meu gato, gostoso, sdds’
Após brilhar no Carnaval 2026 como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, Virginia Fonseca, de 26 anos, segue...
POLÍTICA
Pico da Bandeira poderá ter status de patrimônio natural capixaba
O Pico da Bandeira tem altitude de 2.891 metros e é o terceiro ponto mais alto do Brasil. O monumento...
Camila propõe reflexão sobre intolerância com Dia do Estado Laico
Com o objetivo de reconhecer e valorizar a liberdade de crença no Brasil, a deputada estadual Camila Valadão (Psol) apresentou...
Capixabão: TV Ales retransmite quartas de final a partir de sábado
O futebol capixaba vai ganhar espaço na TV Ales a partir deste sábado (21). A partida pelo Capixabão entre Porto...
Esportes
Neymar fala em abandonar o futebol no fim do ano: “Estou vivendo ano a ano”
O atacante Neymar não descarta abandonar o futebol no final deste ano. Em entrevista à CazéTV, o jogador, de 34...
Flamengo perde na Argentina e terá desafio para virar Recopa Sul-Americana
Em um revés na noite da última quinta-feira, o Flamengo foi superado pelo Lanús por 1 a 0 no Estádio...
Corinthians supera pressão do Athletico e garante vaga no G5 do Brasileirão
Em um confronto eletrizante na noite desta quinta-feira, o Corinthians demonstrou resiliência e conquistou uma vitória crucial por 1 a...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus7 dias ago
Carnaval 2026 | Simone Mendes arrasta um ‘mar de gente’ no Balneário de Guriri
-
São Mateus4 dias ago
Barões da pisadinha e Zé Paulo agitam foliões no Carnaval de Guriri
-
São Mateus5 dias ago
Piloto de paramotor é resgatado após cair no mar em Guriri
-
São Mateus3 dias ago
Carnaval 2026 | Netto Brito encerra folia e público elogia segurança no Balneário de Guriri
-
Policial2 dias ago
PRF prende motorista embriagado na BR-262 em Marechal Floriano
-
São Mateus4 dias ago
Suspeito de matar irmãos adolescentes em Linhares é preso em São Mateus
-
São Mateus4 dias ago
Ambulantes comemoram recorde de vendas no Balneário de Guriri durante Carnaval
-
Esportes6 dias ago
Lucas Pinheiro brilha e conquista ouro inédito para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno