PF e PRF apreendem caminhão com 4,5 toneladas de maconha em Cascavel/PR

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal apreenderam, na noite desta sexta-feira (25/7), aproximadamente 4.576 quilos de maconha durante fiscalização de rotina no km 586 da BR-277, no município de Cascavel, Oeste do Paraná.

A droga estava escondida sob uma carga de móveis, transportada por um caminhão que, segundo o motorista, havia sido carregado em Medianeira/PR e tinha como destino final a cidade de João Pessoa/PB. O condutor declarou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da carga ilícita.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.

