PF e PRF apreendem 20 kg de cocaína em Bagé/RS

Guaíra/PR – A Polícia Federal deflagrou hoje (20/5) a Operação Homem Anjo, visando cumprir mandados de busca e prisões de indivíduos envolvidos com o tráfico transnacional de drogas e também na morte do militar do Exército Brasileiro Daniel Henrique Trarbach Engelman ocorrida no dia 10 de maio de 2020.

O militar estava, juntamente com dois outros militares, participando do patrulhamento do Rio Paraná, pela Operação Hórus, quando a embarcação em que estavam foi atingida por uma lancha de um comboio, em alta velocidade, carregada com entorpecentes.

São cumpridos 5 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão, na região de Guaíra/PR e Itaquirai/MS. Dentre os investigados, a PF chegou na identificação do provável proprietário da droga, bem como de pilotos das embarcações envolvidas e demais auxiliares da organização criminosa.

