PF e Polícia Nacional do Paraguai realizam reunião para reforço da cooperação na fronteira

Ponta Porã/MS. A Polícia Federal e a Polícia Nacional do Paraguai participaram, na quinta-feira (26/6), da Reunião de Cúpulas, em Ponta Porã/MS, marcando o início da presidência pro tempore do Brasil no Comando Bipartite Ponta Porã – Pedro Juan Caballero. O encontro teve como objetivo fortalecer os mecanismos de cooperação entre os órgãos de segurança dos dois países, impulsionar as atividades bilaterais na região de fronteira e alinhar estratégias conjuntas para o segundo semestre de 2025.

A solenidade contou com a presença de autoridades dos dois Estados, incluindo o diretor-executivo da Polícia Federal, William Marcel Murad; o embaixador do Brasil no Paraguai, José Antônio Marcondes de Carvalho, e o comandante da Polícia Nacional do Paraguai, Comissário-Geral Carlos Humberto Benítez González.

O evento integra as ações do Comando Bipartite Ponta Porã – Pedro Juan Caballero, iniciativa binacional criada em 2021, para promover a cooperação direta entre as forças policiais na prevenção e repressão aos crimes transfronteiriços, como o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro e o contrabando.

Durante os discursos, as autoridades destacaram a importância da cooperação para o fortalecimento institucional das forças de segurança atuantes na região de fronteira.

Além da cerimônia solene, a programação do dia incluiu uma reunião operacional, coordenada pelo chefe da Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, Cenir da Silveira, para alinhamento de estratégias conjuntas no enfrentamento à criminalidade na faixa de fronteira entre Mato Grosso do Sul e o departamento paraguaio de Amambay.

Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul

WhatsApp: 67 3303-5626

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal