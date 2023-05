PF e Polícia Militar Ambiental do MS apreendem embarcação que realizava pesca ilegal no Pantanal

Corumbá/MS – A Polícia Federal, em cooperação com a Polícia Militar Ambiental do MS, realizou patrulhamento terrestre e fluvial no rio Paraguai e nas regiões costeiras, em fiscalização contra crimes ambientais no Pantanal.

Durante a diligência, foram abordadas diversas embarcações e uma delas realizava pesca predatória, com uso de apetrechos não permitidos, em área proibida. Além disso, o piloto não possuía carteira profissional de pescador.

Com isso, as pessoas que se encontravam na embarcação ilegal foram encaminhadas à Polícia Militar Ambiental, para a realização de auto de infrações administrativas e sanções penais cabíveis, conforme a legislação ambiental.

