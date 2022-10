PF e Polícia Civil do Piauí prendem suspeito de estupro de vulnerável em Campo Maior/PI

Parnaíba/PI – O trabalho conjunto entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Estado do Piauí resultou, nesta terça-feira (18/10), na prisão de um indivíduo suspeito de estupro de vulnerável, no município de Campo Maior/PI.

O preso, de 36 anos, é acusado de abusar sexualmente das duas filhas da sua ex-companheira. A denúncia foi realizada após uma das meninas apresentar comportamento estranho na escola, levantando suspeitas.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara de Campo Maior – TJ/PI.

O suspeito deve ser recolhido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

