PF e Polícia Ambiental do Rio Grande do Sul apreendem agrotóxicos contrabandeados da Argentina

Dionísio Cerqueira/SC. Na manhã desta segunda-feira (24/2), a Polícia Federal e a Polícia Militar Ambiental do Rio Grande do Sul apreenderam uma carga ilegal de agrotóxicos contrabandeados da Argentina.

Após trabalho de fiscalização, equipes da PF e da PM Ambiental apreenderam 53 galões de 20 litros do agrotóxico. O produto, proibido no Brasil devido aos riscos à saúde e ao meio ambiente, foi localizado em uma chácara desabitada no interior do Rio Grande do Sul.

As investigações continuam para identificar os envolvidos na tentativa de introdução ilegal do produto no país. A Polícia Federal e a Polícia Militar Ambiental reforçam o compromisso com a proteção da saúde pública e do meio ambiente, intensificando a fiscalização contra o uso e comércio ilegal de substâncias proibidas.

