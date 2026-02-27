Connect with us

Polícia Federal

PF e PMPR prendem homem condenado por corrupção passiva em Foz do Iguaçu/PR

Published

29 minutos ago

on

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal e a Polícia Militar, em ação integrada, cumpriram mandado de prisão contra um homem condenado pela 1ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR, nesta sexta-feira (27/2).

A ordem judicial decorre de condenação pelo crime de corrupção passiva. Após trabalho de vigilância, as equipes localizaram o homem que foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos de praxe. Posteriormente, ele será apresentado ao sistema prisional para início do cumprimento da pena.

Comunicação Social da Polícia Federal no Paraná
Contato: (41) 3251-7809
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

