PF e PMPR prendem homem condenado por corrupção passiva em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal e a Polícia Militar, em ação integrada, cumpriram mandado de prisão contra um homem condenado pela 1ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR, nesta sexta-feira (27/2).

A ordem judicial decorre de condenação pelo crime de corrupção passiva. Após trabalho de vigilância, as equipes localizaram o homem que foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos de praxe. Posteriormente, ele será apresentado ao sistema prisional para início do cumprimento da pena.

