PF e PMPR apreendem embarcação com cigarros eletrônicos e agrotóxicos no Paraná

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar do Paraná, apreendeu uma embarcação com mercadorias contrabandeadas do Paraguai, na tarde da última quinta-feira (20/2), durante patrulhamento no lago de Itaipu.

Durante a fiscalização na região do município de São Miguel do Iguaçu, a equipe policial avistou uma embarcação vinda do Paraguai carregada com diversos volumes em direção às margens brasileiras. Após buscas, a embarcação foi encontrada abandonada com 60 caixas de cigarros, 40 caixas com sacos de agrotóxicos e 10 caixas de essências.

Diante dos fatos, o barco e os produtos ilícitos foram levados para a Receita Federal para a destinação cabível.

