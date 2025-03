PF e PMPR apreendem cigarros contrabandeados no Paraná

Guaíra/PR. Nesta sexta-feira (28/2), a Polícia Federal e a Polícia Militar do Paraná apreenderam oito caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, durante ação no município de Guaíra/PR. As caixas estavam sendo transportadas em duas motocicletas.

Diante dos fatos constatados, os ilícitos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR para as providências necessárias.

Fonte: Polícia Federal