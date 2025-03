PF e PMPR apreendem 1.800 caixas de cigarros contrabandeados no Paraná

Guaíra/PR. Nesta segunda-feira (10/3), a Polícia Federal e a Policia Militar do Paraná apreenderam duas carretas, as quais estavam carregadas com 1.800 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, em uma propriedade em Terra Roxa/PR. No local, dois indivíduos foram detidos em flagrante.

Os suspeitos, os veículos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra/PR, onde serão tomadas as medidas cabíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal

(45) 98824-6579

[email protected]

Fonte: Polícia Federal