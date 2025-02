PF e PM prendem motorista transportando cigarros eletrônicos contrabandeados

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e policiais militares prenderam um indivíduo com veículo carregado com cigarros eletrônicos contrabandeados do Paraguai, na tarde desta quinta-feira, 27/2, nas proximidades da Ponte da Integração e do Marco das 3 Fronteiras, em Foz do Iguaçu.

Os policiais identificaram uma embarcação atravessando o rio Paraná e atracando nas margens do lado brasileiro com alguns volumes. Ao se aproximar do local, os policiais encontraram um indivíduo carregando os volumes em um carro com placas brasileiras, próximo da margem.

Após a confirmação de 2.400 unidades de cigarros eletrônicos contrabandeados no veículo, o condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

