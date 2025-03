PF E PM/PR prendem homem por contrabando de cigarros no Paraná

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal e a Polícia Militar do Paraná prenderam um homem que transportava 29 caixas de cigarros estrangeiros contrabandeados do Paraguai. O flagrante ocorreu durante trabalho de repressão aos crimes fronteiriços no lago de Itaipu, na noite de quinta-feira (13/3).

Durante patrulhamento na região do município de Itaipulândia/PR, a equipe policial avistou uma embarcação cruzando o lago em direção às margens brasileiras. Ao se aproximar para realizar a abordagem, o barco retornou para o lado paraguaio após descarregar os volumes que transportava.

Durante buscas pelo local de transbordo, foram localizadas 29 caixas de cigarros de origem estrangeira, sob responsabilidade de um indivíduo, que foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

Fonte: Polícia Federal