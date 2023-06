PF E PM/PR cumprem mandado de prisão em São João/PR

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, em ação conjunta com a Polícia Militar do Paraná, cumpriu mandado de prisão contra um indivíduo que responde pelo crime de estelionato, na cidade de São João/PR.

A ordem de prisão foi expedida pela 9ª Vara Criminal de Goiânia/GO e o homem foi encaminhado ao DEPEN na cidade de Pato Branco/PR.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

(45) 99116-8691 (telefone/WhatsApp)





Fonte: Polícia Federal