PF e PM/PR combatem o contrabando de mercadorias paraguaias no Paraná

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal e a Polícia Militar do Paraná apreenderam, no sábado (15/3), uma embarcação com dezenas de caixas de cigarros estrangeiro oriundos do Paraguai.

A ação ocorreu durante patrulhamento em São Miguel do Iguaçu, quando a equipe policial identificou um barco, em alta velocidade, que atravessava o lago em direção ao lado brasileiro. Os policiais encontraram o barco encalhado com 50 caixas de cigarros estrangeiros em seu interior, que foram levados para a Receita Federal.

