PF e PM/PR apreendem meia tonelada de drogas

Foz do Iguaçu/PR. Nesta sexta-feira (28/2), a Polícia Federal e a Polícia Militar do Paraná apreenderam meia tonelada de maconha, após uma embarcação, vinda do Paraguai, descarregar 25 fardos do material ilícito nas margens do Lago de Itaipu/PR.

A equipe policial realizava o patrulhamento no lago, quando identificou uma embarcação que atravessava irregularmente a fronteira, indo em direção a um dos braços do lado brasileiro. Com indícios de que se tratava do transporte de uma carga ilícita, os policiais se deslocaram para uma possível área de atracação e iniciaram buscas pela substância.

Diante do flagrante, o entorpecente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a realização dos procedimentos legais pertinentes.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

Fonte: Polícia Federal